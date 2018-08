Ribeirão Pires seleciona interessados para sarau

Marcela Munhoz



20/08/2018 | 20:30



Até quinta-feira ainda é possível se inscrever para participar do Sarau da Estância, evento que acontece no sábado, às 18h, no Centro Cultural de Ribeirão Pires (Rua Yutaka Ishihara, 220), no Jardim Pastoril. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas, das 9h às 17h, no próprio centro. Nesta edição, a ação cultural tem como tema o folclore e é aberta para apresentações de música, dança, peças de curta duração, poesia ou outras intervenções artísticas, individuais ou em grupo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4824-1781.