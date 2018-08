Munícipe denuncia falta de leite especial no Mário Covas

Aline Melo

O servidor público estadual Marcos Ferreira, 32 anos, morador do Parque das Nações, em Santo André, tenta, desde o início do mês, retirar na farmácia de alto custo do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. o leite em pó Pregomim, especial para quem tem alergia à proteína do leite de vaca. O alimento é o único permitido para o filho Gabriel, 9 meses, mas está em falta na rede estadual.

Por causa da alergia, o bebê tem sangramentos intestinais se consumir o leite de vaca. “Testamos diversos tipos. Apenas com esse não apareceu o sangramento e ele ganhou um pouco de peso”, afirmou o pai.

A equipe do Diário acompanhou Ferreira ontem até a farmácia e, novamente, o produto estava em falta. “Em julho, peguei apenas 11 latas, mas ele usa 13 por mês. Neste mês, ainda não consegui retirar nenhuma”, relatou. A rotina de Ferreira tem sido ir todos os dias ao local na esperança da retomada do fornecimento.

O preço de uma lata de 400 gramas do produto varia de R$ 99 a R$ 140. “Não tenho esse recurso. Temos conseguido ajuda com parentes, amigos, mas sem previsão de chegada, meu filho tem tomado menos leite do que o recomendado”, explicou. “Deveríamos dar 180 mililitros, oito vezes ao dia. Temos dado quatro vezes e, nas outras, alternamos com leite de arroz, batata amassada, mas percebo que ele não ganha peso sem as doses recomendadas”, concluiu. Gabriel, que tem paralisia cerebral, possui outros dois irmãos gêmeos, mas apenas ele tem a alergia.

Em nota, a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria Estadual da Saúde informou que a fórmula Pregomin não faz parte da lista de produtos do SUS (Sistema Único de Saúde), definida pelo Ministério da Saúde, e que o Estado de São Paulo fornece as fórmulas por iniciativa própria. “O responsável pelo paciente será comunicado tão logo ocorra a entrega da nova compra por parte do fornecedor, o que deve ocorrer até a próxima semana.”

A secretaria informou ainda que “o SUS distribui mais de 1.000 tipos de medicamentos no Estado e que para atender os pacientes cadastrados no programa de medicamentos especializados (alto custo), a Pasta realiza planejamento periódico dos estoques, mas alguns fatores podem ocasionar desabastecimento temporário”.