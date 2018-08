Angélica relembra insatisfação ao ficar ruiva

20/08/2018 | 19:11



Angélica respondeu diversas perguntas feitas pelos fãs no último domingo, dia 19. Em seu IGTV, a apresentadora revelou que não se pega cantando a famosa Vou de Táxi de vez em quando - mas que Eva, sua filha, adora a música!

- Confesso que não. Acho que cantei tanto essa música na vida, que em casa não rola, não. A minha filha pequenininha, quando conheceu a música, ficava cantarolando pela casa. Então às vezes eu me pegava lembrando da música. Mas eu cantando, não.

Em compensação, a artista citou quatro músicas de sua carreira que gosta. Todas elas, inclusive, são bem românticas.

- Toda Molhada de Chuva, Angelical Touch, Blue Jeans, Linger.

A loira surpreendeu ao contar que ainda possui suas bonecas (aquelas que foram lançadas nos anos 1990 para crianças).

- Elas sempre estiveram em um acervo, e depois que a minha filha nasceu, eu peguei uma de cada e coloquei em casa. Eu quis mostrar e apresentar para ela. Então ela tem as bonecas, dei para ela brincar mesmo.

Ao ser questionada sobre qual o seu maior sonho atualmente, Angélica foi bastante sincera.

- Já realizei muitos sonhos para mim, para as outras pessoas. Então hoje o que eu quero é continuar a minha missão. É continuar tendo saúde para fazer coisas pelos outros. Não fico programando muito, não. É ter saúde sempre para ver meus filhos crescendo, casando, continuar tendo um contato bacana com os meus fãs.

E ainda disse que sente saudade de fazer conteúdo infantil.

- Às vezes. Mas como eu tenho muitas crianças em casa, acaba suprindo esse sentimento.

A apresentadora ainda relembrou sua insatisfação ao ficar ruiva alguns anos atrás.

- Nunca pensei em ficar morena. Já usei muita peruca morena, ruiva e sempre foi muito legal. Mas pintar o cabelo não rola, só em outra vida agora! Eu fiz uma campanha para um produto de cabelo e tive que fazer uma tintura no cabelo para ficar meio ruiva. E foi uma tragédia. Eu não conseguia me olhar no espelho. Andava de boné dentro de casa. Sou loira de essência.

O melhor momento da vida da artista?

- Foi quando eu me tornei mãe. Foi a realização de um sonho que eu nem imaginava que era tão bom.

Por fim, Angélica contou quando voltará para a televisão.

- Esse ano estamos em um processo de montar, idealizar, pesquisa... para um próximo projeto. Provavelmente no ano que vem. Não sei o mês, mas no começo do ano.