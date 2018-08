Com virada, Borussia Dortmund vence na prorrogação e avança na Copa da Alemanha

20/08/2018 | 18:44



O Borussia Dortmund levou um grande susto no seu primeiro compromisso oficial na temporada 2018/2019 do futebol europeu. Nesta segunda-feira, o time esteve em desvantagem até os 49 minutos do segundo tempo, mas conseguiu superar o Greuther Fürth, fora de casa, por 2 a 1, em confronto definido apenas na prorrogação, pela fase inicial da Copa da Alemanha.

Mesmo diante de um time da segunda divisão nacional, o Dortmund teve dificuldades para impor a sua superioridade técnica e pouco ameaçou a meta do Greuther Fürth, que atuou animado pelo apoio da sua torcida e abriu o placar aos 33 minutos do segundo tempo com o gol marcado por Sebastian Ernst.

A desvantagem deixou o Borussia Dortmund desesperado. O time se lançou ao ataque, ainda que desordenadamente, e acabou conseguindo evitar a eliminação aos 50 minutos do segundo tempo, com o gol marcado pelo belga Axel Witsel, um dos jogadores contratados pelo clube nas últimas semanas.

O gol de empate não cessou os sustos do Borussia Dortmund, que viu o Greuther Furth desperdiçar oportunidades na prorrogação. Mas o time conseguiu marcar o gol da classificação, evitando a disputa de pênaltis, nos instantes finais do segundo tempo extra, dessa vez com Marco Reus.

Agora aliviado pela passagem de fase na Copa da Alemanha, o Dortmund intensificará a sua preparação para o Campeonato Alemão. No domingo, o time vai estrear no torneio diante do RB Leipzig, em casa.

OUTROS JOGOS - Também nesta segunda-feira e em outro confronto que não foi definido no tempo regulamentar, o Freiburg superou o Energie Cottbus por 5 a 3 nos pênaltis, após empate por 2 a 2, fora de casa. Já o Hertha bateu o Eintracht Braunschweig por 2 a 1. E o Padeborn venceu o Ingolstadt por 2 a 1.