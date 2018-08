Correção: Liverpool bate Crystal Palace e alcança a 2ª vitória seguida no Inglês

20/08/2018 | 18:27



A nota enviada anteriormente tinha um erro no primeiro parágrafo. Segue a versão corrigida.

O Liverpool derrotou o Crystal Palace por 2 a 0 nesta segunda-feira, fora de casa, no encerramento da segunda rodada do Campeonato Inglês. Foi o segundo triunfo da equipe na competição, que o deixa junto de outros cinco times que também continuam com 100% de aproveitamento - Manchester City, Chelsea, Watford, Tottenham e Bournemouth.

Os brasileiros Alisson e Firmino atuaram como titulares do Liverpool. O goleiro não chegou a ser muito exigido, mas deixou o campo com uma grande defesa após cobrança de falta de Milivojevic no início do segundo tempo. Ele voou no ângulo esquerdo e mandou a bola para escanteio. O centroavante teve boa participação, apesar de ter passado em branco. James Milner e Sadio Mané marcaram para a equipe visitante.

O primeiro gol saiu no último minuto do primeiro tempo. Firmino tocou para Salah, que foi derrubado na área por Sakho. Milner cobrou e marcou e o Liverpool desceu para o intervalo em vantagem. O placar poderia até ter sido maior, caso Salah não tivesse desperdiçado outras duas boas chances de gol.

No segundo tempo, o Crystal Palace tentou sair para o jogo e buscava o empate em jogadas de bola aérea. O Liverpool se fechou um pouco mais e passou a explorar os contra-ataques. Aos 29, os visitantes ficaram com um jogador a mais com a expulsão de Wan-Bissaka, que interrompeu um provável segundo gol.

Mais uma vez, Firmino tocou para Salah, que iria invadir a área livre. O zagueiro do Crystal Palace, no entanto, cometeu falta por trás, na meia-lua, e recebeu o cartão vermelho. Com um a mais as coisas ficaram mais fáceis, mas o placar só foi ampliado nos acréscimos. Em um rápido contra-ataque, Salah tocou para Mané, que arrancou como um velocista. Próxima da área, ele trombou com Hennessey, quase perdeu o equilíbrio, mas se manteve em pé, driblou o goleiro e fez.

Pela terceira rodada do Inglês, o Liverpool receberá o Brighton & Hove Albion no sábado, às 13h30 (de Brasília). O Crystal Palace, que vinha de vitória na estreia, visitará no domingo, às 9h30, o Watford, que está com 100% de aproveitamento.