Johnny Depp alega ter batido em colega de trabalho em legítima defesa

20/08/2018 | 18:11



Como você viu, Johnny Depp se desentendeu com um colega de trabalho e o agrediu nos bastidores de seu novo filme, City of Lies. Agora, depois de toda a confusão, o ator alega que socou o membro da equipe em legítima defesa. Segundo informações do site The Wrap, Johnny preencheu um processo contra este colega afirmando que suas ações foram provocadas pelo homem, agora identificado como Gregg "Rocky" Brooks.

Os atos denunciados pelo autor foram provocados por sua própria conduta ilícita, já que ele deliberada e maliciosamente provocou e conduziu suas ações, de tal forma a levar Depp a temer por sua segurança., diz parte dos documentos legais obtidos pelo veículo.

A versão de Brooks, no entanto, é diferente. Ele diz que deveria dar algumas instruções a Johnny, que não estava disposto a receber as dicas e gritou Você não pode me dizer o que fazer! Então, o ator teria dado dois socos no tórax de Brooks, causando a ele grande dor. A briga só teria terminado quando os seguranças de Depp o retiraram do local.