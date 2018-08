Mistério revelado! Vídeo Show explica gafes ao vivo da última semana

20/08/2018 | 18:11



Como você viu, os comediantes Carioca e Maurício Meirelles e o youtuber Matheus Mazzafera foram anunciados na última semana como os novos reforços do Vídeo Show. Acontece que o ex-integrante do Pânico já estava participando da atração há muito tempo! No programa exibido nesta segunda-feira, dia 20, Sophia Abrahão e Vivian Amorim esclareceram todas as gafes que rolaram ao vivo recentemente, como o homem que foi atacado por um enxame de abelhas ao vivo. Felizmente, tudo foi proposital e o próprio Carioca que estava por trás de todas as bizarrices!

- Essa pessoa foi a pessoa que nos fez um churrasquinho, que foi picada por abelhas..., contou Sophia.

O humorista, então, explicou como surgiu essa ideia.

- Acho que todo telespectador do Vídeo Show tem essa ideia do vidro, que é um pouquinho dos estúdios Globo. Então as pessoas às vezes ficam muito interessadas no que está acontecendo lá atrás. E eu falei Cara, se eu começar a fazer coisas lá atrás... Aí os malucos bancaram a ideia e aqui estamos para fazer muita loucura!

Legal, né?