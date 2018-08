Cauã Reymond fala sobre clima que teria rolado com Vivian no Vídeo Show

20/08/2018 | 18:11



Cauã Reymond resolveu se manifestar sobre as impressões que os telespectadores tiveram ao vê-lo no programa Vídeo Show no início deste mês. O ator se encontrou novamente com Vivian Amorim nos bastidores das gravações do Criança Esperança e esclareceu, em reportagem que foi ao ar nesta segunda-feira, dia 20, que não rolou nenhum clima entre os dois durante o programa.

- Inventaram que a gente estava se paquerando! Nego tira uns negócios da cabeça, desabafou o astro ao lado da apresentadora.

Vivian, por sua vez, só conseguiu dar risada. Em entrevista ao TV Fama, a ex-BBB já tinha dito que não tinha rolado nada entre os dois.

- Gente, que nada. A galera que vai lá participar do Meu Vídeo é um Show, que é um quadro que a gente faz para homenagear os talentos, eles vão lá de coração aberto para receber a homenagem. E aí é claro que vão supersimpáticos, assim como o Cauã, a Paolla Oliveira também foi, o Antonio Calloni, então não teve nada disso não. Acho que isso é coisa da cabeça da galera. Galera, tire isso da cabeça.

E aí, ficou satisfeito com as declarações ou ainda acha que tem algum interesse entre os dois? Lembrando que Cauã, agora, é o mais novo solteiro do pedaço!