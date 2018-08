Kylie Jenner explica por que optou por gravidez discreta e menos exposição

20/08/2018 | 17:24



A caçula Kylie Jenner, do clã das Kardashians/Jenners, explicou por que não confirmou sua gravidez de Stormi em nenhum momento durante os 9 meses de gestação.

Em entrevista à edição de setembro da Vogue Austrália, Kylie respondeu às perguntas de sua irmã Kendall Jenner. A empreendedora de 21 anos conta que adotou um perfil bem discreto durante a gravidez porque acreditava ser o melhor para ela e para sua filha: "Seus hormônios estão como loucos e suas emoções estão mais altas, e eu simplesmente achei que não estava preparada para me expor. Apenas sabia que seria melhor para mim e eu poderia aproveitar toda a experiência se fizesse isso de maneira privada. Eu não estava pronta para dividir com todos".

Kylie também comentou o sucesso estrondoso que faz no mundo da beleza com a marca Kylie Cosmetics, que lhe rendeu o posto de bilionária mais jovem da história. "Os Lip Kits começaram, primeiramente, com a minha obsessão por maquiagem e especificamente lábios, e como eu transformei minha insegurança com os lábios em um modelo de negócios", explicou.