Irmã de Demi Lovato faz texto emocionante no aniversário da cantora

20/08/2018 | 17:11



Demi Lovato completa 26 anos de idade nesta segunda-feira, dia 20, quase um mês depois de ter sido encontrada desacordada devido a uma overdose. Apesar da cantora não estar em sua melhor fase, sua família e seus amigos estão comemorando por Demi estar viva.

A irmã mais nova da cantora, Madison de La Garza, por exemplo, postou em seu Instagram uma foto de quando elas eram crianças e legendou com um textão agradecendo a vida de Demi:

Hoje poderia ter sido um dos dias mais tristes da minha vida, mas ao invés disso eu agradeço a Deus, aos incríveis doutores, ao time da Demi, e a todos ao redor do mundo que ofereceram suporte. Sem todas essas pessoas eu não teria mais minha irmã mais velha. Eu venho pensando sobre como eu desejo que todo mundo pudesse ver cada coisinha que ela faz, como quando ela move as narinas quando diz certas palavras, e quando ela escova meus cabelos para trás das orelhas quando estou tentando dormir, porque essas são as coisas que eu sou grata hoje. Elas parecem tão pequenas, mas essas pequenas coisas fazem minha irmã - não uma cantora, não uma celebridade, e definitivamente não o que ela vem sido descrita na mídia - ela é uma filha, uma amiga e minha irmã mais velha... E eu estou muito, muito grata que eu posso desejá-la feliz aniversário. #HappyBirthdayDemi

Madison foi uma das primeiras pessoas a visitar Demi, em Los Angeles, nos Estados Unidos, depois de sua assistente chamar a ambulância.

Os fãs de Demi Lovato além de estarem desejando feliz aniversário para a cantora também estão mandando boas energias pelas redes sociais para a cantora através da hashtag #HappyBirthdayDemi, que já está entre os assuntos mais comentados no Twitter.