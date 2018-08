Camila Queiroz vai entrar descalça em seu casamento por motivo especial

20/08/2018 | 17:11



Camila Queiroz e Klebber Toledo já estão casados desde junho e, inclusive, moram juntos desde então. Mas neste fim de semana, os dois vão subir ao altar novamente para a cerimônia religiosa, em Jericoacoara.

E, segundo o colunista Leo Dias, a atriz vai entrar descalça na cerimônia. E tudo por um motivo especial: ela vai ao encontro do noivo desta forma para exibir no tornozelo um terço de pérolas confeccionado à mão pela designer de joias Lydia Dana, profissional responsável por fazer as alianças do casal.

Imagine como será lindo?