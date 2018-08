Correção: Com Modric e Rakitic, técnico chama Croácia com 8 novidades para jogos

20/08/2018 | 16:02



A matéria enviada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo: dos jogadores convocados nesta segunda-feira, 17 defenderam a seleção croata na Copa do Mundo. Segue a versão corrigida:

Após ficar com o vice na Copa do Mundo da Rússia - a sua melhor campanha na história -, a seleção da Croácia terá algumas novidades para iniciar um novo ciclo visando a Eurocopa de 2020 e o Mundial de 2022, no Catar. Nesta segunda-feira, o técnico Zlatko Dalic convocou 25 jogadores para dois compromissos em setembro, sendo que 17 estiveram na competição terminada há pouco mais de um mês com a vitória da França por 4 a 2 na decisão em Moscou.

Sob o comando dos meias Luka Modric, do Real Madrid, e Ivan Rakitic, do Barcelona, a seleção da Croácia tem oito novidades na lista de Zlatko Dalic em relação ao Mundial. São eles: o goleiro Karlo Letica; os defensores Borna Barisic, Antonio Milic e Matej Mitrovic; os meio-campistas Marko Rog e Mario Pasalic; e os atacantes Ivan Santini e Marko Livaja.

Depois do Mundial na Rússia, três jogadores anunciaram que não jogarão mais pela seleção. O primeiro a revelar a sua opção foi o zagueiro Verdran Corluka, do Lokomotiv Moscou (Rússia), seguido pelo atacante Mario Mandzukic, da Juventus (Itália), e pelo goleiro Daniel Subasic, do Monaco (França). Além disso, o atacante Nikola Kalinic, que recentemente se transferiu para o Atlético de Madrid, foi dispensando da Croácia durante a Copa e dificilmente voltará a defender a seleção nacional.

O primeiro jogo da Croácia após o vice na Copa do Mundo será em 6 de setembro em um amistoso contra Portugal, de Cristiano Ronaldo, na cidade de Algarve. Cinco dias depois, estreará na Liga das Nações contra a Espanha, fora de casa, em Elche.

"Nós teremos dois desafios excelentes. São duas partidas contra grandes rivais e desejamos representar a Croácia da mesma maneira como fizemos na Rússia: com coragem, energia e qualidade", disse Zlatko Dalic em entrevista ao site oficial da Federação Croata de Futebol.

Confira a lista de convocados da Croácia:

Goleiros: Lovre Kalinic (Gent/BEL), Dominik Livakovic (Dínamo Zagreb) e Karlo Letica (Brugges/BEL).

Defensores - Domagoj Vida (Besiktas/TUR), Dejan Lovren (Liverpool/ING), Sime Vrsaljko (Inter de Milão/ITA), Josip Pivaric (Dínamo de Kiev/UCR), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/ALE), Matej Mitrovic (Brugges/BEL), Borna Barisic (Rangers/ESC) e Antonio Milic (Anderlecht/BEL).

Meio-campistas - Luka Modric (Real Madrid/ESP), Ivan Rakitic (Barcelona/ESP), Mateo Kovacic (Chelsea/ING), Milan Badelj (Lazio/ITA), Marcelo Brozovic (Inter de Milão/ITA), Marko Rog (Napoli/ITA), Mario Pasalic (Atalanta/ITA) e Filip Bradaric (Cagliari/ITA).

Atacantes - Ivan Perisic (Inter de Milão/ITA), Andrej Kramaric (Hoffenheim/ALE), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt/ALE), Marko Pjaca (Fiorentina/ITA), Ivan Santini (Anderlecht/BEL) e Marko Livaja (AEK Atenas/GRE).