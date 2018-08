Incêndio destrói sede de prefeitura no interior de SP

20/08/2018 | 15:49



Um incêndio na madrugada desta segunda-feira, 20, destruiu as instalações da Prefeitura de Águas de Santa Bárbara, no interior de São Paulo. O fogo queimou por completo o prédio localizado no centro da cidade, destruindo gabinete do prefeito, almoxarifado, departamento de licitação, entre outros. Algumas dessas repartições ficavam na parte superior onde o telhado cedeu.

As chamas assustaram a população e o prefeito Aroldo Caetano, que se deslocou ao local e ao lado de moradores assistiu ao incêndio. "Dói no coração. É nossa história.", comentou o monsenhor Edmilson Zanin, padre da cidade, outro que viu as chamas.

Para conter o fogo, foi preciso mais de três horas de trabalho do Corpo de Bombeiros, que contou com a ajuda de um caminhão-pipa do município. A Polícia Civil investiga as causas, mas ainda não há pistas sobre como começou o incêndio.

Muitos documentos também foram queimados no prédio que, com toda a estrutura comprometida, teve de ser interditado. A prefeitura iniciou a semana com um atendimento de emergência em um imóvel provisório da cidade. Isso até arrumar um novo local para se instalar em definitivo.