Campus Party 2019 confirma seis datas em evereiro no Expo Center Norte, em São Paulo

Do Diário do Grande ABC



20/08/2018 | 15:49



Foram anunciadas as datas para as atividades da Campus Party 2019, considerada a maior feira de experiência tecnológica do mundo. No ano que vem, o evento irá ocorrer entre os dias 12 e 17 de fevereiro, mudando de endereço para as instalações do Expo Center Norte, em São Paulo.

A 12ª edição do projeto promete cerca de 1.000 horas de programação ao longo dos seis dias, com planejamento de que mais de 900 palestrantes passem pelo local. O primeiro nome confirmado da agenda da é o de Ivair Gontijo, físico brasileiro que trabalha em missões de exploração à Marte da Nasa (agência espacial norte-americana).

Segundo a organização, a expectativa é de que 12 mil campuseiros acampem na arena para participar das ações e trocarem experiência. Os responsáveis pela feita também esperam bater a marca de 120 mil visitantes na área Open Campus, com entrada gratuita para o público e que serve de prévia das atrações que ocorrerão dentro do espaço.

A pré-venda para os ingressos para a Campus Party 2019 já começou e conta com tíquetes a R$ 250 para entrada individual e preços a partir de R$ 330 para quem quiser acampar. As compras antecipadas segue até 31 de agosto na internet.