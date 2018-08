União recupera R$ 417 mi usados para honrar dívida de MG por meio de bloqueio

20/08/2018 | 13:45



A União já recuperou a totalidade dos recursos usados para honrar uma dívida do Estado de Minas Gerais em julho. De acordo com o Tesouro Nacional, o débito de R$ 417,27 milhões, que contava com a garantida da União, se tratava de uma operação com o Banco do Brasil. O órgão informou que o valor foi recuperado por meio do bloqueio de repasses constitucionais para Minas.

O governo mineiro decretou estado de calamidade financeira ainda em dezembro de 2016, mas nunca chegou a formalizar um pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal do Estados (RRF). Já o Rio de Janeiro, que ingressou no RRF, tem tido suas dívidas honradas pela União sem o bloqueio de repasses dos fundos ao governo fluminense.