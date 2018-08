Obituário - 20 de agosto de 2018

Ademir Medici

20/08/2018



Santo André



Lycia Rabello Silva, 94. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Parque Central, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Zuleica Roberto de Lima Cardoso, 89. Natural de Jacutinga (MG). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Crematório Vila Alpina.



Catarina Vilas Boas Rodrigues, 85. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 18. Crematório Jardim da Colina.



Alzira Barella Salvador, 81. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Pensionista. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Zilda Siqueira Alves Góis, 81. Natural de Casa Branca (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Lourdes Domingas Liberatori, 80. Natural de Salto (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Kenzi Kobayasi, 79. Natural do Japão. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 18. Crematório Jardim da Colina, São Bernardo.



Antonio Mateus, 78. Natural de Ribeirão Bonito (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Elza Evangelista Gibelli, 75. Natural de Pontal (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.



Dalva da Silva Bueno, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Conjunto Promorar Rio Claro, em São Paulo (SP). Pensionista. Dia 18, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Edebaldo Barbosa, 69. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luiz Valmi de Andrade, 67. Natural de Catarina (CE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Jaime de Lima, 58. Natural de Maringá (PR). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marcelo Assumpção Ferreira Julio, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Vendedor. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Alexandre Alves da Silva, 38. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Macedópolis, em São Paulo (SP). Gráfico. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Maria Rosa Siqueira, 34. Natural de Suzano (SP). Residia no Jardim Brasil, em Suzano (SP). Balconista. Dia 18, em Santo André. Cemitério São Sebastião, em Suzano (SP).



Mauá



Maria Martinez Gonzalez Garcia, 70. Natural da Espanha. Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.