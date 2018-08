Laura Neiva desabafa sobre o ex, Chay Suede: - Não tem como apagar da vida

20/08/2018 | 13:11



O término do noivado de Laura Neiva e Chay Suede deixou muita gente de queixo caído. Depois disso, o ator já foi apontado como novo amor de várias famosas, mas Laura estava bem quietinha no seu canto. Até agora! A atriz, que acaba de sair do país, resolveu responder algumas perguntas de seus fãs pelo Instagram Stories e falou pela primeira vez sobre o ex.

Ao ser perguntada sobre o motivo de ela e do Chay não terem apagado as fotos de seu perfil no Insta, ela declarou:

- Eu não entendo porque as pessoas apagam as fotos dos ex-namorados do Instagram porque não tem como apagar da vida. O Instagram é o de menos, então, deixa lá, afirmou.

Mas não foi só isso, não! Quando uma fã perguntou o que ela fez ao terminar - já que a tal fã também terminou um relacionamento recentemente -, ela aconselhou:

- Senta e chora, amiga. E espera passar!

Outra fã questionou se ela ainda era noiva do astro de Segundo Sol, e Laura ironizou:

- A gente terminou, mas eu continuo noiva

Lembrando que Laura e Chay anunciaram em julho que não estavam mais juntos. Eles se casariam em dezembro deste ano, em uma cerimônia no Rio de Janeiro.