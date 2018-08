Em rara aparição, filho de Sandy faz parceria musical com a mãe

20/08/2018 | 12:11



Não tem como negar que ainda hoje, mesmo depois de quatro anos do nascimento de Theo, filho de Sandy com Lucas Lima, muitas pessoas ainda têm curiosidade em conhecer o filho da cantora. Aos poucos ela e o marido mostram uma curiosidade aqui e outra ali do pequeno, como aconteceu quando eles compartilharam em suas redes sociais fotos do aniversário do herdeiro, assim como Lucas mostrou um vídeo superfofo recentemente que tem a voz de Theo ao fundo.

E por falar em voz, de acordo com a revista Claudia mais uma vez ela foi destaque, desta vez num projeto que contou com Sandy, Lucas e uma porção de outros famosos, como Ivete Sangalo e Michel Teló. Todos se reuniram para gravar uma música que fala sobre o futuro do Brasil. E é no minuto cinco da canção que o pequeno surge, fazendo uma parceria com a mãe e esses cantores de peso.

Além de Theo, participam da canção a mãe Sandy, o pai Lucas Lima (e toda a Família Lima), o tio Junior Lima, Chitãozinho, Xororó, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Alcione, Paulo Miklos, Thiaguinho, Luan Santana, Michel Teló, Gilberto Gil, Andeas Kisser, Marcos e Belutti, Alcione, Paula Fernandes, Toni Garrido, Karol Conka, Projota, Negra Li, Rappin Hood, Seu Jorge, Rogério Flausino, Maria Gadú, Elba Ramalho, Daniel, Tony e Kleber, Allison Lima.