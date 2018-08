Namorada de Anthony Bourdain, que denunciou assédio de Harvey Weinstein, fez acordo após ser acusada de agressão sexual

20/08/2018 | 12:11



A atriz italiana Asia Argento, uma das primeiras mulheres a acusar publicamente o produtor Harvey Weinstein de assédio sexual, aceitou fazer um acordo após um denuncia de agressão sexual, de acordo com o New York Times. A atriz, que era namorada de Anthony Bourdain, teria pago a quantia de 380 mil dólares, aproximadamente um milhão e 400 mil reais, para ator e músico Jimmy Bennett, que afirmou ter sido agredido sexualmente por ela em 2013, em um hotel na Califórnia, Estados Unidos. Bennett tinha apenas 17 anos de idade quando aconteceu o suposto incidente com a atriz, que tinha 37 anos de idade.

Os dois se conheceram no filme Maldito Coração, de 2004, quando ele interpretou o filho de Asia. Hoje, ele e a atriz possuem respectivamente 22 e 42 anos. Segundo a publicação, o acordo aconteceu meses após Asia acusar Harvey e se tornar uma das principais ativistas do movimento Me Too.

O jornal teve acesso aos documentos de acusação e de acordo entre os advogados de ambas as partes. Nos documentos, está incluído uma foto dos dois deitados juntos em uma cama, datada em maio de 2013. Fontes, que possuem conhecimento do caso, afirmaram que a foto e os demais papéis são autênticos. Apesar disso, os representantes de Asia não retornaram o contato para comentar a situação. Já os representantes de Bennett informaram que ele não dará entrevistas, mas que continuará fazendo o que ele tem feito nos últimos anos e meses, que é focar em sua música.