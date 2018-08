Noivo de Ariana Grande, Pete Davidson é parado pela polícia e amigo vai preso

20/08/2018 | 12:11



Pete Davidson, noivo de Ariana Grande, continua dando o que falar! De acordo com o TMZ, ele acabou sendo parado pela polícia enquanto dirigia por Syracuse, em Nova York, nos Estados Unidos. O incidente teria acontecido no início do mês e ele estava dirigindo para ir realizar as filmagens de seu próximo filme, Big Time Adolescennce.

O veículo noticiou que o ator passou no teste de sobriedade, no entanto, um amigo, que o acompanhava, acabou sendo preso por posse ilegal de maconha. O ator estava no volante do carro quando foi abordado pelos policiais, que pediram que ele encostasse o veículo após sentirem cheiro da droga.

Pete, que recentemente deletou todas suas fotos das redes sociais, não comentou o assunto publicamente e não se sabe a identidade do rapaz que foi detido pelos policiais. Tenso, né?