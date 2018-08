União bancou R$ 602,42 mi em dívidas garantidas dos governos regionais em julho

20/08/2018 | 11:51



A União bancou R$ 602,42 milhões em dívidas garantidas dos governos regionais em julho, de acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira, 20, pelo Tesouro Nacional. A maior parte se refere a débitos de Minas Gerais, que somaram R$ 417,27 milhões no mês passado.

Em julho, o Tesouro honrou ainda R$ 124,13 milhões em dívidas do Estado do Rio de Janeiro, R$ 55,49 milhões em débitos do Piauí e R$ 5,53 milhões em dívidas de Roraima.

De janeiro a julho, a União assumiu o pagamento de R$ 2,496 bilhões em dívidas não honradas por governos estaduais e municipais. O Rio de Janeiro - que aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal dos Estados - teve R$ 1,985 bilhão em dívidas pagas pelo Tesouro nos primeiros sete meses do ano.