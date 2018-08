Petrobras avalia efeitos da explosão, mas diz que não haverá desabastecimento

20/08/2018 | 11:15



O diretor de Refino e Gás Natural da Petrobras, Jorge Celestino, afirmou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a empresa ainda avalia os prejuízos da explosão ocorrida na Refinaria de Paulínia, em São Paulo, mas tranquilizou a população sobre um possível risco de desabastecimento de combustíveis.

Segundo o executivo, não há risco de faltar derivados no mercado interno porque a produção da própria empresa e estoques são suficientes para compensar as perdas decorrentes do acidente.

No exterior, Celestino evitou definir prazos de normalização da operação. Disse que uma equipe ainda avalia os prejuízos e compensações.