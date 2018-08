Dira Paes causa polêmica após cortar Fernanda Gentil em foto publicada no Instagram

20/08/2018 | 11:11



Dira Paes ficou em uma tremenda saia justa após publicação em seu Instagram. Aconteceu no sábado, dia 18, a transmissão do Criança Esperança, na Globo. E, durante o programa, a atriz posou para uma foto junto de Ivete Sangalo e Fernanda Gentil. Entretanto, no momento em que Dira publicou o clique no domingo, dia 19, apenas a cantora baiana apareceu ao seu lado. Já Ivete, e a própria Fernanda, postaram a foto do trio sem alterações.

Rapidamente, comentários na publicação da atriz começaram a surgir:

Cortar as coleguinhas da foto é feio, hein? Caiu no meu conceito, escreveu uma internauta.

Muita falta de educação, comentou outro seguidor.

Hipóteses de que o corte foi feito por questões homofóbicas foram levantadas, já que Fernanda é abertamente homossexual e namora a também jornalista Priscila Montandon. Porém, muitos internautas rebateram esse observação afirmando que Dira simplesmente tirou porque quis.

Até agora, nenhuma das três se pronunciou a respeito da publicação.