Produção de aço bruto em julho sobe 6,7% ante julho de 2017

20/08/2018 | 11:05



A produção brasileira de aço bruto em julho somou 3,022 milhões de toneladas, aumento de 6,7% em relação ao observado no mesmo período do ano passado, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 20, pelo Instituto Aço Brasil (IABr). No acumulado de janeiro a julho, a produção foi de 20,215 milhões de toneladas, expansão de 3,4%.

O volume produzido de laminados foi de 1,903 milhão de toneladas em julho, expansão de 2,7%. Nos sete primeiros meses do ano, a produção alcançou 13,551 milhões de toneladas, aumento de 6,2%.

Considerando apenas o aço plano, a produção no mês passado chegou em 1,143 milhão de toneladas, alta de 0,7%. No ano até julho, foi de 8,255 milhões de toneladas, aumento de 6,5%.

Já o volume de aço longo alcançou 760 mil toneladas, crescimento de 5,8%. De janeiro a julho, o aumento foi de 5,7%, para 5,296 milhões de toneladas.

As vendas internas apresentaram ritmo mais alto, com aumento de 13,1% em julho ante o mesmo mês do ano passado, para 1,6 milhão de toneladas, de acordo com o IABr. As importações de julho de 2018 foram de 216 mil toneladas, aumento de 5,9%, ainda na relação anual. As exportações, por sua vez, foram de 984 mil toneladas, recuo de 8%.

No acumulado do ano, o consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 11,9 milhões de toneladas, alta de 9,7% ante igual intervalo de 2017.