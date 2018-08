Investimento em infraestrutura no Brasil deve fechar em R$ 113,7 bi, diz Abdib

20/08/2018 | 10:45



Os investimentos em infraestrutura no Brasil em 2018 devem chegar a R$ 113,7 bilhões, de acordo com dados da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústria de Base (Abdib). O desempenho ensaia uma recuperação ante os R$ 110,4 bilhões em 2017, menor patamar desde 2008, quando os aportes no setor somaram R$ 105,7 bilhões.

Mesmo com a perspectiva de ganho em 2018, o valor está abaixo do pico de 2014, de R$ 166,5 bilhões.

Os números apurados pela Abdib, atualizados pelo IPCA de 2017, incluem investimentos públicos e privados aplicados nas áreas de energia elétrica, transporte, telecomunicações e saneamento básico. Aportes nos setores de petróleo e gás natural não estão incluídos.

Ainda de acordo com a instituição, de 2014 a 2017 os investimentos públicos diminuíram com mais intensidade do que os privados. Os aportes públicos na infraestrutura no período caíram de R$ 65,9 bilhões para R$ 37,2 bilhões (-43,5%). Enquanto isso, os aportes privados caíram de R$ 100,8 bilhões para R$ 73,2 bilhões em igual período (-27,4%).