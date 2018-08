Forças de segurança fazem operação nos Complexos do Alemão, Maré e Penha

20/08/2018 | 10:44



As forças de segurança realizam uma operação conjunta nos Complexos do Alemão, da Maré e da Penha desde o fim da madrugada desta segunda-feira, 20, no Rio de Janeiro. Ao todo, mais de 4,2 mil homens, entre militares das Forças Armadas, Policiais Militares e Civis, atuam em conjunto, inclusive com a utilização de veículos blindados.

Os militares atuam no cerco aos conjuntos de favelas e na estabilização da áreas, além da retirada de barricadas. Veículos e pessoas estão sendo revistados.

Da PM, o Batalhão de Choque atua no Complexo do Alemão, enquanto o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o de Ações com Cães estão na Maré.

Até o fechamento deste texto, ainda não havia informações sobre prisões ou apreensões.