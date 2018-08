Mineradora Fortescue registra lucro líquido de US$ 879 milhões no ano (-58%)

19/08/2018 | 22:27



A mineradora australiana Fortescue registrou lucro líquido de US$ 879 milhões no ano encerrado em junho, queda de 58% ante o ano anterior. Segundo a companhia, o recuo dos preços do minério de ferro foi maior que a redução de custos promovida pela empresa. Em igual período do ano passado, a mineradora australiana reportou lucro líquido de US$ 2,1 bilhões.

A Fortescue informou que pagará dividendo de 12 centavos de dólar australiano (US$ 0,088) por ação, menos da metade do valor pago ao fim do ano anterior, de 0,25 dólar australiano.

A mineradora disse também que reduziu os custos de caixa em 4%, mas que o preço médio recebido caiu para US$ 44 por tonelada, ante US$ 53 por tonelada nos 12 meses anteriores. Fonte: Dow Jones Newswires.