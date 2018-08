Alexander Rossi vence etapa da Indy marcada por forte acidente

19/08/2018 | 20:53



A etapa de Pocono da Fórmula Indy foi marcada neste domingo por poucas emoções no circuito oval, mas contou com um grande susto na largada, em acidente protagonizado pelo canadense Robert Wickens, que passa bem. A vitória ficou com o norte-americano Alexander Rossi, seguido pelo australiano Will Power e pelo neozelandês Scott Dixon, na etapa disputada em solo norte-americano.

Com o triunfo, Rossi esquentou a briga pela liderança do campeonato. O piloto local já aparece na segunda colocação, com 501, atrás apenas de Dixon, dono de 530 pontos. O também norte-americano Josef Newgarden é o terceiro, com 464, e Will Power é o quarto colocado, com 449 pontos.

As 500 Milhas de Pocono foi marcada por um forte acidente pouco depois da largada. Na sexta volta, Wickens disputava posição com Ryan Hunter-Reay quando sofreu um toque e levou a pior. Seu carro praticamente "pegou voo" ao girar no ar e acertar em cheio o alambrado, que foi totalmente destruído naquele setor da pista.

O acidente causou choque do carro de Wickens e de outros pilotos nos demais. James Hinchcliffe, Takuma Sato e o brasileiro Pietro Fittipaldi foram atingidos. Fittipaldi acabou abandonando. O incidente deixou muito detrito na pista e forçou a paralisação da disputa.

Wickens foi o mais atingido pelo acidente. Ferido, precisou ser levado de helicóptero para o hospital. Segundo a organização da prova, o canadense estava acordado e consciente quando foi retirado da pista. A corrida ficou paralisado por mais de uma hora por causa da necessidade de trocar parte do alambrado, então danificado no trecho próximo ao acidente.

Quando a prova foi retomada, os pilotos demonstraram pouca inspiração. A corrida contou com raras ultrapassagens. Rossi, após superar Newgarden logo no início, não teve maiores problemas para confirmar a vitória.

Entre os demais brasileiros da categoria, Matheus Leist terminou a prova na 11ª colocação e Tony Kanaan também abandonou, assim como Pietro.

A temporada da Indy será retomada ainda neste mês. No dia 25, os pilotos voltarão para a pista para a disputa da etapa de Madison, no Gateway Motorsports Park, nos Estados Unidos.