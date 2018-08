Ana, Morando e Alex fora de pleito estadual após 20 anos

Daniel Tossato



20/08/2018 | 07:48



O eleitor de São Bernardo observará algo que não via desde 1994: Ana do Carmo (PT), Orlando Morando (PSDB) e Alex Manente (PPS) estão fora da disputa por cadeira na Assembleia. Enquanto a petista e o popular-socialista concorrerão a uma vaga na Câmara Federal – Alex em busca da reeleição –, Morando se elegeu prefeito de São Bernardo em 2016. Neste ano, ele aposta na candidatura da mulher, Carla Morando (PSDB), a deputada estadual.

Essa hegemonia teve início em 1998, quando Ana, ainda vereadora, concorreu à Assembleia. Recebeu 25.718 votos e ficou como suplente. Quatro anos depois, tornou a pleitear vaga no Parlamento paulista e, desta vez, obteve êxito: 67.752 adesões. E viu Morando, vereador pelo PSB, sair vitorioso daquela eleição, ao conquistar 50.400 eleitores.

A dupla buscou e conseguiu a reeleição quatro anos depois, quando Ana teve 67.596 votos e Morando, 120.771. Ambos tiveram a companhia de Alex, que havia, em 2004, obtido cadeira na Câmara de São Bernardo como o candidato mais bem votado daquele pleito. O popular-socialista, em sua primeira eleição a deputado estadual, alcançou 60.571 adesões e também se elegeu.

Em 2010, o trio duelou pelos sufrágios para a Assembleia e se reelegeu – Ana com 80.452 votos, Morando com 138.630 e Alex com 114.714. Neste meio tempo, a rivalidade entre Morando e Alex se aflorou. Tanto que, em 2008, os dois concorreram à Prefeitura de São Bernardo, mas perderam para Luiz Marinho (PT). Em 2012, o tucano não disputou o Paço são-bernardense e Alex liderou o projeto oposicionista. Marinho novamente venceu o pleito municipal.

Em 2014, Morando e Alex deixaram de brigar pelo mesmo voto. Enquanto o tucano buscou o quarto mandato na Assembleia, o popular-socialista concorreu a cadeira na Câmara Federal. Morando foi reeleito com 237.020 votos (o terceiro melhor desempenho no Estado). Alex também foi bem-sucedido em sua empreitada.

Comendo pelas beiradas e mesmo com concorrência do próprio PT, Ana chegou ao quarto mandato, com 72.238 votos – Luiz Fernando Teixeira e Teonilio Barba, ambos do PT de São Bernardo, também se elegeram.

Com a ausência do trio na corrida à Assembleia Legislativa, criou-se lacuna na cidade. Espaço esse buscado por 17 nomes. Um deles é o ex-secretário de Educação e ex-vereador da cidade Admir Ferro (PSB). “Participei do pleito quando eles também disputaram e fui o quarto mais votado (em 2010). De fato há esse buraco”, admitiu. Além dos candidatos à reeleição (Luiz Fernando e Barba), o município tem como postulantes com maior poderio e conhecimento do eleitorado local Carla Morando, Ferro e o vereador Julinho Fuzari (PPS).

Em 1994, antes da dinastia das candidaturas de Ana, Morando e Alex, três deputados estaduais de São Bernardo se elegeram: Waldir Cartola (PTB), Djalma Bom (PT) e Wagner Lino (PT).