Arthur Zanetti ganha dois ouros em final de Brasileiro de Especialistas

Miriam Gimenes



19/08/2018 | 19:54



O domingo não poderia ter sido melhor para o atleta de São Caetano Arthur Zanetti. É que ontem ele ganhou dois ouros (argolas e solo) e um bronze (salto) – o ouro ficou para Caio Souza, de São Bernardo – na final do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística Especialistas 2018, disputada na Arena Santos.

“Isso é fruto de um trabalho que estamos fazendo. já comecei treinar solo e salto há algum tempo e a série está bem encaixada. Nas argolas fui melhor do que classificação, agora é melhorar ainda mais. Foi muito bom ter esse ginásio cheio, torceram para todos, estão de parabéns”, disse.

Ele também ajudou sua equipe, o Serc/Santa Maria, de São Caetano do Sul, a ficar com o terceiro lugar no Brasileiro por Equipes.