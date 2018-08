Com onda decisiva no último minuto, Medina fatura título no Taiti

19/08/2018 | 19:26



Com uma onda decisiva no último minuto da disputa da final, o brasileiro Gabriel Medina virou o placar sobre o australiano Owen Wright e se sagrou campeão da etapa do Taiti do Circuito Mundial. O título nas ondas de Teahupoo deixou o campeão mundial de 2014 na briga pelo troféu da temporada, em disputa direta com o compatriota Filipe Toledo.

Medina chegou aos 35.685 pontos, subindo da terceira para a segunda posição do ranking da temporada. Filipinho segue na liderança, com 41.985 pontos, apesar da queda nas semifinais no Taiti, neste domingo. E o australiano Julian Wilson ocupa o terceiro lugar geral, com 32.380 pontos.

Medina começou o dia vencendo o compatriota Italo Ferreira por 13,10 a 7,57, pelas quartas de final, fase que foi toda disputada neste domingo, após dia de descanso no sábado, em razão das fracas ondas. Ao mesmo tempo, Filipinho superou o sul-africano Michael February por 11,43 a 8,60.

Nos outros duelos das quartas de final, Owen Wright venceu o compatriota Wade Carmichael por 16,00 a 9,57, enquanto o francês Jeremy Flores desbancou o norte-americano Kolohe Andino por 13,34 a 5,73.

Nas semifinais, Medina eliminou Jeremy Flores por 15,17 a 6,10, e Owen Wright despachou Filipinho por 12,60 a 10,03. E, na grande final, o brasileiro estava atrás do australiano no placar até o minuto final, quando obteve 7,33 em sua segunda onda e virou o marcador para superar o rival por 13,50 a 12,07. Medina já havia se sagrado campeão no Taiti em 2014.

O Circuito Mundial vai retornar no próximo mês com a disputa da etapa no Surf Ranch, onde fica a piscina de ondas de Kelly Slater, na Califórnia, entre os dias 6 e 9 de setembro.