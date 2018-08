Inter de Milão estreia com derrota para o Sassuolo no Campeonato Italiano

19/08/2018 | 18:23



A Inter de Milão não estreou como gostaria no Campeonato Italiano. Quarta colocada na temporada passada, a equipe de Milão foi superada por 1 a 0 pelo Sassuolo fora de casa, no estádio Città Del Tricolore. Domenico Berardi, no primeiro tempo, marcou de pênalti o único gol da partida.

A Inter não tem tido sorte com o Sassuolo. Na última temporada, foi derrotadas nos dois turnos da competição nacional, por 1 a 0 e 2 a 1, respectivamente. Neste domingo, não conseguiu se impor fora de casa e pecou pela falta de criatividade para furar a defesa do adversário.

Nos outros jogos deste domingo, o Empoli derrotou o Cagliari por 2 a 0, em casa, o SPAL bateu o Bologna fora de casa por 1 a 0 e Parma e Udinese fizeram o jogo mais animado da rodada. O time de Údine saiu perdendo por 2 a 0, mas mostrou forças e buscou o empate no segundo tempo.

A primeira rodada do Italiano será encerrada nesta segunda-feira, com o duelo entre Atalanta e Frosinone.

Os outros dois confrontos entre Milan e Genoa e Sampdoria e Fiorentina foram adiados devido à tragédia que causou a morte de 38 pessoas com a queda parcial de uma ponte na cidade de Gênova. Assim, Genoa e Sampdoria, os dois times da cidade, não jogarão nesta rodada em respeito às vítimas da tragédia.