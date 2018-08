Cruzeiro sai atrás, mas arranca empate com o Bahia no Mineirão

19/08/2018 | 18:17



Em jogo muito disputado e com boas chances criadas, Cruzeiro e Bahia ficaram no 1 a 1 dentro do Mineirão, em Belo Horizonte, neste domingo, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. De cabeça, o zagueiro Douglas Grolli abriu o placar para o time de Salvador no início do segundo tempo, mas Thiago Neves deixou tudo igual quatro minutos depois, com um belo cruzamento de Egídio.

Com o resultado, o Cruzeiro completou cinco jogos sem vencer, com três derrotas e dois empates, somando apenas 26 pontos e distante dos primeiros colocados da tabela. Na última quarta-feira, perdeu para o Santos por 2 a 1 dentro do Mineirão, mas conseguiu buscar a vaga nos pênaltis para a semifinal da Copa do Brasil. Do outro lado, o Bahia completou oito jogos sem perder, com 22 pontos.

Assim que a bola rolou, o Cruzeiro já conseguiu assustar o adversário. Com 16 minutos, Barcos saiu da grande área, dominou de costas para a marcação, girou e lançou na medida para Thiago Neves. O meia dominou na ponta direita, cortou o zagueiro e tentou a finalização rasteira, mas acabou travado por Léo, que se recuperou na jogada e mandou para longe.

O Bahia conseguiu responder pouco tempo depois, com 20 minutos. Zé Rafael costurou a marcação, carregou pelo meio e achou Élber pela esquerda. O volante chegou na linha de fundo e cruzou para trás, nos pés de Gilberto, que dominou e bateu com força, mas a bola explodiu em Egídio no meio do caminho. Os jogadores ficaram pedindo toque de mão, mas o árbitro mandou o lance seguir.

Mesmo fora de casa, aos poucos o Bahia foi se soltando um pouco mais, sentindo que poderia voltar de Minas Gerais com muito mais do que apenas um ponto na bagagem. Com 41 minutos, Gilberto recebeu quase na linha do meio-campo, mas com liberdade, e resolveu puxar o contra-ataque. O atacante carregou, cortou para o meio e arriscou uma finalização firme de fora da área, mas acabou jogando para fora.

Para o segundo tempo, o jogo voltou muito mais aberto. Logo com dois minutos o Cruzeiro já poderia ter inaugurado o placar, quando Barcos acionou Robinho pela direita e o meia cruzou na segunda trave, onde estava Thiago Neves. Ele tentou ajeitar de cabeça para o meio, mas acabou pegando muito forte. Na sobra, Lucas Silva arrematou de primeira, mas mandou pela linha de fundo.

Em resposta, aos oito minutos, foi a vez de Zé Rafael fazer a fila, carregar pelo meio e ficar frente a frente com Fábio, mas a marcação travou. No rebote Gilberto tentou, mas pegou mal na boca. Depois, com nove, Lucas Romero cobrou um lateral com Robinho, que já deixou com Thiago Neves. O camisa 30 pensou rápido e já acionou Barcos, que chegou limpo no lance, mas acabou batendo por cima da meta.

Até que finalmente o Bahia conseguiu mandar a bola para o fundo das redes. Com 14 minutos, Vinícius cobrou um lateral curto, tabelou com Bruno e recebeu no bico da grande área. Ele cruzou com força na segunda trave e Douglas Grolli subiu sozinho para testar com força de cima par baixo. Fábio saltou, mas não chegou na bola.

Não deu muito tempo para comemorar, porque o Cruzeiro já empatou com 18 minutos. Em uma falha da marcação, Egídio recebeu pela esquerda e cruzou na cabeça de Thiago Neves, que só desviou de leve.

Tudo igual no placar, o Cruzeiro passou a controlar a posse de bola, mas sem conseguir criar outras grandes oportunidades de mudar a história da partida. No finalzinho, já com 47 minutos, Dedé partiu para o tudo ou nada e se arriscou no campo de ataque. Patrick recebeu pela esquerda e cruzou para o meio. O zagueiro se esticou de cabeça para tentar completar, mas acabou jogando pela linha de fundo.

Na próxima quarta-feira, às 19h30, o Bahia recebe o Internacional na Arena Fonte Nova, em Salvador, enquanto o Cruzeiro tem um grande duelo marcado contra o Grêmio, às 21h45, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Os dois jogos valem pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que abre o segundo turno da competição.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 x 1 BAHIA

CRUZEIRO - Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva (Patrick), Robinho (Mancuello), Thiago Neves; David (Rafinha) e Barcos. Técnico: Mano Menezes.

BAHIA - Anderson; Bruno, Douglas Grolli, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Elton, Élber (Marco Antônio), Vinícius (Régis) e Zé Rafael; Gilberto (Edigar Junio). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Douglas Grolli, com 14, e Thiago Neves, com 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Henrique e Robinho (Cruzeiro); Gregore e Elton (Bahia).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

RENDA - R$ 387.435,00.

PÚBLICO - 24.367 pagantes.

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).