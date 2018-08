Ídolos do futebol participam de evento beneficente em comemoração do aniversário de São Bernardo

Do Diário OnLine



19/08/2018 | 18:14



Os times do Corinthians e do Palmeiras, na categoria Master, se enfrentaram na manhã de hoje em partida beneficente e em comemoração aos 465 anos de São Bernardo. Com figuras ilustres das duas equipes, a partida terminou empatada em 0 a 0.

O Timão foi formado por Dagoberto, Nenê, Batata, Wladmir, Ezequiel, Guinei, Ataliba, Rogério, Nilson, Zenon, João Paulo, Ailton, Guina, Carlinhos, Pingo, Gino, Dinei e Neto. O treinador foi Gilmar Fubá.

Já o verdão entrou em campo com Veloso, Índio, Valtão, Polozi, Amaral, Denys, Edu Bala, Claudecir, Célio, Esquerda, Zé Luis, Sérgio Soares, Flávio, Adãozinho, Jean Carlo, Reinaldo Xavier, Pires, Gérson, Caçapava, liderados pelo técnico César Maluco. Ademir da Guia, um dos maiores jogadores do Palmeiras, também esteve presente. “É uma grande alegria fazer parte desta festa e estar em contato com a torcida”, disse.

O meia Neto, do Corinthians, um dos mais assediados pela torcida, também revelou a alegria de fazer parte do evento. “É importante o carinho do público e a recepção calorosa nos deixa muito feliz”, disse.

A partida contou com mais de 3.200 torcedores e arrecadou 1.200 quilos de alimentos, que serão revertidos para o FSS (Fundo Social de Solidariedade) e secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.