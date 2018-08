Ataque a tiros em lava-jato deixa um morto e um ferido na zona oeste do Rio

19/08/2018 | 18:11



Um homem morreu e outro ficou ferido na manhã deste domingo, 19, durante um ataque a tiros em um lava-jato no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.

Segundo testemunhas, Luiz Carlos Moraes Mesquita Junior tinha acabado de deixar o carro no lava-jato, na Rua Macembu, na Taquara, quando homens armados chegaram atirando.

Atingido pelos disparos, ele morreu no local. Um funcionário do estabelecimento também ficou ferido e foi socorrido a um hospital, informou a Polícia Militar.

As investigações estão sob a responsabilidade da Divisão de Homicídios da Capital. Os agentes fizeram perícia no local do crime. Policiais vão analisar as imagens de câmeras de segurança instaladas no estabelecimento e na região do ataque, para tentar identificar os assassinos.