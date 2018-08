Ariana Grande fala sobre crises de ansiedade depois de ataque terrorista

19/08/2018 | 18:11



Ariana Grande tem muito o que celebrar ultimamente, a cantora lançou seu novo álbum e ainda está vivendo um romance com Pete Davidson. Porém, mesmo com todas as coisas boas que vem acontecendo na vida de Ariana, ela ainda tem que lutar contra a ansiedade que adquiriu desde o ataque terrorista que aconteceu em um de seus shows na Inglaterra, que matou 22 pessoas.

Ao ser questionada sobre a música Get Well Soon, última faixa de seu álbum Sweetener , durante uma entrevista que concedeu para a rádio Beats 1 Radio, Ariana revelou que foi dominada pela emoção:

- Existem alguns momentos sombrios, e nós só temos que estar lá uns pelos outros o tanto quanto conseguimos, porque nunca sabemos. Então eu quis fazer alguma coisa para as pessoas se sentirem bem e menos sozinhas.

A cantora ainda entrou no assunto ansiedade, e começou a chorar durante a entrevista ao lembrar de tudo o que passou. Depois de pegar o fôlego de volta, Ariana continuou:

- Saúde mental é muito importante. As pessoas não dão muita atenção pra isso porque tem coisas a fazer. Nós temos horários, empregos, crianças, lugares para estar, pressões para nos encaixar, Stories do Instagram, uma fachada que você está tentando manter. As pessoas não prestam atenção no que está acontecendo por dentro. Por isso eu achei que seria importante.

Na música, a cantora fala para que toda a negatividade seja removida de nossas vidas. No final da música ficam 40 segundo em silêncio para homenagear os fãs que morreram na tragédia em maio de 2017:

- Eu queria dar um abraço musical nas pessoas. Pode parecer brega a letra falar que quer abraçar, mas eu quero.

A estrela ainda falou que o ataque mudou sua perspectiva de vida, que agora ela quer estar mais presente, seguir os impulsos de felicidade, viver o momento e tentar não se render ao medo.

Ela ainda afirmou que só teve coragem para continuar a turnê pela Europa porque queria ser um exemplo para seus fãs:

- Você quer continuar. Você quer não sentir medo, porque se você sentir, eles ganham.

Ariana Grande ganhou o apoio de Kim Kardashian que postou um vídeo em uma de suas redes sociais escutando o álbum Sweetner, Ariana compartilhou o vídeo e escreveu:

Antes de tudo, você é a pessoa mais linda que eu já vi

Kim respondeu a amiga dizendo que o álbum está no modo repetir.