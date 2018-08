Halep desperdiça match point e perde de holandesa na final em Cincinnati

19/08/2018 | 17:55



A romena Simona Halep desperdiçou suas oportunidades neste domingo e acabou levando uma dura virada na final do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. A número 1 do mundo, que vinha embalada por nove vitórias consecutivas, caiu diante da holandesa Kiki Bertens por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (6/8) e 6/2, em 2h05min de confronto.

Favorita ao título, Halep vinha no embalo do título conquistado em Montreal, no fim de semana passado. No entanto, apesar de sair na frente neste domingo, desperdiçou um match point no segundo set, cedeu o empate e, depois, a virada no placar. A 17ª do ranking não hesitou e fechou o jogo para comemorar o título.

No set inicial, a número 1 do mundo faturou duas quebras de saque e encaminhou a parcial com certa tranquilidade. Bertens, contudo, reagiu rapidamente e iniciou o segundo set com uma quebra de vantagem. Halep sofreu, mas devolveu a quebra e buscou o empate. No tie-break, chegou a ter um match point.

Sem conseguir fechar o jogo, a favorita precisou disputar mais um set. E, com a confiança em baixa, acabou se tornando vítima da rival holandesa, também de 26 anos. Bertens sofreu uma quebra, mas impôs outras três à tenista da Holanda para selar o triunfo.

Foi o segundo título conquistado por Bertens na temporada, sendo o sexto da carreira em nível WTA. Em 2018, ela também levantou o troféu em Charleston. Especialista em saibro, a holandesa conquistou neste domingo seu primeiro torneio disputado sobre quadra dura, justamente às vésperas do US Open, que terá início no dia 27.

Com o triunfo, ela ampliou sua sequência de bons resultados. Agora são oito vitórias nos últimos duelos contra rivais do Top 10 do ranking. Foi, no entanto, seu primeiro triunfo sobre uma número 1 do mundo. Na lista atualizada de segunda-feira, ela deve aparecer no 13º lugar, sua melhor posição da carreira.