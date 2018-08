Com 3 gols de Andre Silva, Sevilla goleia em estreia no Espanhol

19/08/2018 | 17:42



O Sevilla estreou no Campeonato Espanhol, neste domingo, com o brilho de Andre Silva, sua maior aposta para a nova temporada europeia. O reforço, que chegou por empréstimo junto ao Milan, marcou três gols na goleada de 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano, em Madri, na rodada de abertura da competição.

De volta à primeira divisão, o time da casa ofereceu pouca resistência à equipe favorita. O Sevilla abriu o placar aos 14 minutos, com gol de Franco Vazquez, que completou de letra cruzamento rasteiro da direita, pela linha de fundo.

Aos 31, Andre Silva iniciou sua grande performance neste domingo. Em posição duvidosa, ele recebeu enfiada pela esquerda e bateu na saída do goleiro. Antes do intervalo, aos 45, o atacante marcou pela segunda vez. Após cobrança de escanteio na área, ele escorou na segunda trave e ampliou a vantagem dos visitantes.

No segundo tempo, Andre Silva recebeu lançamento curto na entrada da área e mandou para as redes. No lance, polêmico, o jogador parecia em posição de impedimento. Mas o árbitro de vídeo confirmou o gol. O Rayo descontou aos 40 minutos, com gol de Adrian Embarba, em cobrança de pênalti.

Os brasileiros do Sevilla não entraram em campo neste domingo. Guilherme Arana se machucou durante a semana e foi vetado da estreia. E Paulo Henrique Ganso, mesmo se destacando nos últimos treinos, não entrou em campo.

Em outro jogo do Espanhol já finalizado neste domingo, o Huesca bateu o Eibar por 2 a 1, fora de casa. Os dois gols dos visitantes foram marcados por Alex Gallar.