Secretaria de Educação promove amanhã palestra com o tema 'Eca, álcool e drogas'

Miriam Gimenes



19/08/2018 | 17:34



A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Educação, promove amanhã, a partir das 19h, a palestra sobre ''Eca, álcool e drogas''.

Ela será ministrada pelo desembargardor Dr. Antônio Carlos Malheiros no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector (Rua Tirol, 5), no Parque das Nações. As inscrições devem ser feitas pelo https://goo.gl/forms/DtM5VlgBPP1eyecn1.