Acidente em show dos Backstreet Boys deixa 14 feridos nos EUA

19/08/2018 | 17:13



Um acidente num show dos Backstreet Boys em Oklahoma deixou 14 pessoas feridas na noite de sábado, 18. Uma tempestade derrubou estruturas e causou os problemas no início da apresentação.

Uma porta-voz do WinStar World Casino and Resort disse que os fãs foram tratados no local e depois levados para hospitais em Oklahoma e no Texas. Ela disse também que todos já foram liberados. O cassino na cidade de Thackerville fica a 110 quilômetros de Dallas.

A tempestade teve ventos de 128 quilômetros por hora e derrubou treliças em cima de 150 pessoas que não atenderam aos avisos para deixarem o local. O show foi adiado.