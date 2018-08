Novos ônibus foram entregues hoje em São Bernardo

Miriam Gimenes



19/08/2018 | 16:29



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), entregou hoje 30 novos ônibus no Jardim Represa. Os veículos, que devem atender a moradores do região e entorno, devem entrar em circulação ainda este mês.

Na cerimônia de entrega, que faz parte das comemorações dos 465 anos do município, completos amanhã, o prefeito esteve acompanhado do presidente da ETCSBC, Ademir Silvestre, das diretoras da SBC Trans, Beatriz Setti Braga e Milena Braga, vereadores da base aliada, lideranças do bairro e moradores. “Essa é mais uma promessa de governo que estamos tirando do papel e tornando realidade. Com a entrega de hoje, já totalizamos 105 novos veículos e oito vans. Estamos transformando o transporte coletivo da nossa cidade e oferecendo è população respeito e dignidade”, disse Morando.

Além de aumentar a quantidade de possibilidades para quem utiliza o transporte público, os veículos também proporcionarão conforto já que todos têm ar-condicionado, televisão, wi-fi, tomadas e sistema de identificação biométrica facial. Ao total, R$ 30 milhões foram investidos, pela SBCTRANS na transformação dos modelos de ônibus.

Desde o início do governo, o Executivo vem apresentando investimentos para mobilidade urbana. No fim de julho, foi implantado o sistema de vans que ligam por linhas expressas o Jardim Limpão, a Vila São Pedro e o Areião com centro da cidade. Já em agosto do ano passado, 75 novos ônibus foram entregues à população. Os usuários do Sistema de Transporte Coletivo também contam com o aplicativo PARTIU SBC, que permite ao usuário monitorar a linha e o tempo de espera.