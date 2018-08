Márcio Garcia e Dudu Nobre entram na brincadeira no palco do Tamanho Família

19/08/2018 | 16:15



O Tamanho Família deste domingo, dia 19, foi inspirado no Criança Esperança e quem assumiu o comando foi Mel Maia e JP Rufino. Márcia Garcia entrou para a brincadeira ao lado de Dudu Nobre e agitaram o palco.

Márcio Garcia entrou para o jogo ao lado da esposa, Andréa Santa Rosa, e os quatro filhos. O apresentador revelou que apesar to tamanho de sua família, que ainda tem cinco cachorros, eles valorizam o momento em que todos estão juntos:

- O jantar que é a hora que a gente debate o que tem que debater, conversa. É liberado trazer amigos, primos, é sempre animado, revelou.

De acordo com o galã ele herdou o hábito de seus pais, e por ao falar no assunto Márcio não escondeu que sempre foi muito ligado à infância:

- Eu nunca fui um cara de me preocupar muito, nunca quis antecipar minha maturidade. Sempre fui ligado aos brinquedos infância, fui o último dos meus amigos a namorar.

A viagem do tempo começou aí, os familiares e amigos de infância surpreenderam o apresentador ao trazerem para o programa grandes referência de desenhos e brinquedos que marcaram sua vida. Após a apresentação, Márcio se declarou, emocionado:

- Vejo como é importante, não só a família, mas os amigos. Família é Tudo!

Já Dudu Nobre teve que segurar o aperto no coração porque o que viria por aí prometia emocionar o cantor. Suas filhas deram um show ao cantarem ao lado de grandes personagens que foram as maiores referências musicais de Dudu e ao final, nada mais nada menos que uma escola de samba finalizou a apresentação. Lágrimas escorreram pelo rosto do músico que não escondeu a felicidade e falou sobre a importância de correr atrás de seus sonhos e chegar onde está agora.

O programa acabou e Márcio Garcia deixou uma mensagem:

- Brincar é tão importante que é um direito na constituição. Obrigada a todas as crianças que nos ensinam a viver em tempos de egoísmo, finalizou.