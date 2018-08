Rafael Vitti e Tatá Werneck passam férias em Fernado de Noronha

19/08/2018 | 16:15



Tatá Werneck e Rafael Vitti encheram a timeline de amor! O casal aproveitou para comemorar o aniversário da atriz, que foi no dia 11 de agosto, e o aniversário de namoro dos dois, que ocorreu dia 14 do mesmo mês, para fazer uma viagem até Fernando de Noronha. Desde que chegaram lá, eles não param de postar cliques lindos!

Tatá Werneck completou 35 anos de idade no sábado, dia 11, mas só embarcou para Noronha com o noivo no domingo, dia 12. E estão hospedados na Pousada Maria Bonita, a qual o ator Bruno Gagliasso é sócio.

A atriz não tem problemas com idade e nem com rugas! Muito pelo contrário, ela celebrou seus 35 anos com fotão e textão empoderado:Ruguinhas de felicidade . Ruguinhas de ter 35 anos e nunca ter feito botox nem nada (nada contra quem faz tá? ) Ruguinhas de fazer a Fernandona. Ruguinhas de poder usar todas possibilidades de expressão do meu rosto. Ruguinhas de estar VIVA! Quanto mais vivo intensamente mais o tempo deixa uma marquinha, amo me franzir

Mesmo com texto empoderado, a atriz não deixou de brincar. No final da legenda ela escreveu: Agora pintar o cabelo to precisando mesmo. Isso não é tempo não. É preguiça mesmo. E voltou a brincar em outra foto: Nota pessoal : pintar a raiz.

A atriz demonstrou ser gente como a gente quando revelou que seu amado não sabe tirar fotos, enquanto ela tirou fotos maravilhosas dele. A atriz escreveu: Tirei algumas fotos do Rafa. Total de fotos boas = todas. Rafa tirou 30 fotos minhas. Total de fotos boas = 3. Conclusão óbvia = a culpa é do fotógrafo.

Sempre brincando, Tatá postou essa foto deitada com o noivo e que dá a impressão de que a perna do galã Rafa seja sua perna. Na legenda ela escreveu: Eu tenho uma das pernas peluda. Um problema de família .

Rafa Vitti não fica para trás nas brincadeiras. O ator postou uma foto dos dois apoiados em um barco e disse que ele descansava o queixo e Tatá a testa: O importante é descansar, disse.