Mayra Cardi curte o Sol com Arthur Aguiar e posa aos 9 meses de gravidez

19/08/2018 | 16:11



Por incrível que pareça, Mayra Cardi completou nove meses de gravidez! A loira será mamãe de Sophia e como ninguém é de ferro, resolveu curtir o dia ensolarado com a companhia do maridão, Arthur Aguiar.

A personal ainda fez um desabafo engraçado em seu InstaStory:

- Gente, eu fui para o Sol porque no domingo, nada melhor do que recarregar as energias do que no Sol. Mas está um Sol tão forte que assa o pensamento. Aí eu penso, Sophia está dentro de uma piscina de água, se eu tomar muito Sol e essa piscina virar um ofurô, ela cozinha minha gente!

Fofa!