Com hérnia de disco, Anitta dança seu último quadradinho antes de repouso

19/08/2018 | 16:11



A rainha do quadradinho ficará alguns dias sem poder fazer sua tão famosa dança devido uma hérnia de disco. A fisioterapeuta de Anitta recomendou que a cantora fique 12 dias em repouso, até se recuperar das dores.

Porém, durante uma viagem ao México, para gravar o programa La Voz, no qual a morena é jurada, ela pediu permissão à médica para ter uma despedida de seus passos de funk. A cantora registrou tudo em vídeos e os postou nos Stories de seu Instagram.

Ainda nas redes sociais, explicou suas complicações:

- Estou aqui no México, minha fisioterapeuta veio para me ajudar com a hérnia de disco e ela falou que vai ser bom esse tempo que eu não vou estar fazendo o quadradinho para eu me recuperar. Ela vai, faz o trabalho e eu vou, faço o show e quadradinho. Ela fala que vê o trabalho dela indo para o esgoto. Fico aqui até o dia 30 e ficarei até esse dia sem o quadradinho.

Anitta dançou duas músicas e depois ouviu de sua fisioterapeuta que a partir de agora, terá de dançar pelo dedinhos.