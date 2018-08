Termina reunião de Temer no Alvorada para discutir situação em Roraima

19/08/2018 | 15:57



Terminou na tarde deste domingo, 19, no Palácio da Alvorada, a reunião convocada pelo presidente Michel Temer para discutir a situação na fronteira do Brasil com a Venezuela, depois dos tumultos ocorridos neste sábado, 18, em Pacaraima (RR). Nenhum dos participantes falou com a imprensa ao final.

Participaram da reunião os ministros da Defesa, Joaquim Luna e Silva, da Segurança, Raul Jungmann, da Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, da Educação, Rossieli Soares, de Minas e Energia, Moreira Franco, e o secretário-geral das Relações Exteriores, Marcos Galvão.

Neste sábado, após um assalto violento a um comerciante local, supostamente cometido por quatro venezuelanos, brasileiros entraram em confronto com imigrantes. Acampamentos improvisados foram destruídos e perto de 1.200 venezuelanos deixaram o Brasil, temendo por sua segurança. Sessenta homens da Força Nacional de Segurança estão de prontidão em Brasília.

No entanto, segundo relato do comandante da Operação Acolhida em Pacaraima, coronel Hilel Zanatta, a situação estava calma na manhã de hoje. A recepção aos imigrantes havia sido retomada nesta manhã, depois de o posto ter permanecido fechado por algumas horas, para garantir a segurança do funcionário interno.