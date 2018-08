Ruas do Parque Terra Nova II terão asfalto recuperado

Miriam Gimenes



19/08/2018 | 15:50



Nesta terça-feira terá início a recuperação das vias do bairro Terra Nova II, em São Bernardo. As obras de recapeamento, que tiveram ordem de serviço assinada hoje pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), têm 50 dias para serem concluídas e contemplam 19 vias do bairro.

“Aos poucos estamos devolvendo respeito e qualidade de vida para toda à população. E autorizar que uma obra seja realizada demonstra a nossa preocupação em melhorar todos os pontos da cidade”, disse o prefeito.

O investimento previsto é de R$ 4 milhões e, além destas vias, o acesso da Rodovia Anchieta para o bairro também passará por intervenções. Confira, a seguir, a o nome das vias do bairro que passarão por recapeamento:

Rua Pastor Tito Rodrigues Linhares

Rua José Gomes Moreno

Rua José D’Angelo

Avenida Omar Daibert

Rua Ema Cipriani Bruni

Rua Julio Barazal Salgado

Rua Luiz Dalmolin

Rua Antonio Meneghetti

Rua João Turbai

Rua Emílio Stuchi

Rua Perdigão

Rua Sebastião Bruni

Rua Jacinto Simionato Filho

Rua Albina Silva

Rua Agostinho Massini

Rua Giusepe Sabatini

Rua Nicola Feltrin

Rua Augusto Rosa da Silva

Rua Salim Mahfoud