Dzeko marca no último minuto e Milan vence Torino na estreia do Italiano

19/08/2018 | 15:44



Com um gol de Edin Dzeko no último minuto da partida, a Roma derrotou o Torino por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, na estreia das equipes no Campeonato Italiano. O resultado iguala o time da capital ao Napoli e Juventus, que no sábado também venceram pela primeira rodada da competição.

A Roma foi a equipe que mais contratou na janela de transferências do futebol do país. Foram 11 reforços no total. O meia argentino Javier Pastore, que estava no Paris Saint-Germain, e o goleiro sueco Robin Olsen, que veio do PAOK, começaram entre os titulares.

O holandês Justin Kluivert, ex-Ajax e filho de Patrick Kluivert, também estreou ao entrar no segundo tempo. E teve atuação fundamental para a vitória de sua equipe. No último minuto da partida ele avançou pelo lado direito e cruzou para Dzeko, que acertou um belo voleio e mandou para as redes.

As equipes voltam a campo no próximo sábado. O Milan, que terminou a última temporada em terceiro lugar, já terá um grande teste pela frente, pois visitará o Napoli, que foi vice no ano passado. A partida está marcada para as 15h30 (de Brasília). No mesmo dia, mas às 13h, terá a estreia de Cristiano Ronaldo em Turim, no duelo da Juventus contra a Lazio.