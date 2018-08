Lulu Santos posta foto de quadro do namorado e recebe declaração: Já é clichê, mas eu te amo

19/08/2018 | 13:11



Lulu Santos já havia sido fofo ao postar a foto com Clebson Teixeira, quando assumiu seu namoro com o rapaz. Desde então o clima entre os dois vem sendo de puro romantismo! No sábado, dia 18, Lulu postou em seu Instagram, a foto de uma pintura feita por um artista pernambucano que retratou seu namorado. Ao comentar a foto, Clebson foi super romântico:

Já é clichê, mas eu te amo.

O cantor não ficou para trás na fofura e respondeu:

De que vale um clichê se não o repetimos? E eu (amo) a você.

Outra vez que o casal demonstrou tanto carinho um pelo outro foi no último dia de audição às cegas do programa The Voice Brasil, Lulu se declarou para o amado durante o programa:

- Uma pessoa com uma alma extraordinária, que soube abrigar todos os meus desejos.