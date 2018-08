Em entrevista rara, Faustão relembra seu passado e revela: - Eu não deixo a vida me levar, deixo me atropelar

19/08/2018 | 13:11



Quem vê Fausto Silva todo brincalhão em seu programa no fim da tarde dos domingos, não imagina que na verdade ele seja uma pessoa tímida! No programa de seu amigo Serginho Groisman, Altas Horas, Faustão fez diversas revelações no quadro Linha do Tempo, e uma delas foi que, lá no fundo ele é um cara tímido, mas que se solta quando está com o microfone na mão.

Serginho disse que nunca planejou exatamente o que queria para sua carreira e com Faustão não foi diferente. O apresentador do Domingão do Faustão, contou que nunca foi de fazer planos para o futuro e que também não era de estudar muito:

- Eu não deixo a vida me levar, deixo me atropelar. Eu gosto da surpresa.

O apresentador gosta tanto de espontaneidade, que ele não assiste a Vídeo Cassetadas de seu programa antes só para ter a reação na hora junto com o público:

- Eu não vejo Vídeo Cassetadas antes, gosto de ver junto com o telespectador. Se é boa, eu dou risada, se não é, eu meto pau.

Faustão revelou que era brincalhão desde a época da escola e que gostava de fazer palhaçadas nas aulas. Parece que esse bom senso de humor não mudou, já que o apresentador revelou que sempre teve boa memória, mas que ao realizar a cirurgia bariátrica, processo que reduz o estômago, sua memória também foi reduzida:

- Minha memória era de elefante, mas depois eu operei, diminuiu essa memória também. Com a idade é fogo.

Ao falar da amizade entre os dois apresentadores, Serginho Groisman relembrou do momento em que Faustão revelou em seu programa que o amigo seria papai e agradeceu Fausto pelo carinho. Serginho ainda contou que eles não haviam combinado:

- Fiquei na dúvida se falava no seu programa. Me aconselharam dizendo: Se tem um lugar que isso vai ser tratado com carinho, vai ser lá. E foi a melhor coisa que aconteceu, o Brasil soube ao mesmo instante e eu queria te agradecer por isso.

No final do quadro, Faustão elogiou o amigo dizendo que Serginho tem um caráter extraordinário e que sente muito orgulho e admiração por ele:

- Você é um cara culto, que sabe levar o seu trabalho com categoria. É um cara com caráter extraordinário, ainda mais nesse nosso meio, que tem tanta vaidade, tanta gente dando rasteira no outro... Você é um exemplo. Tenho muita admiração e orgulho de ter você como amigo.